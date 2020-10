La ricaricabile Flash 100 che Iliad ha messo a disposizione del pubblico di nuovi clienti sarà disponibile sino al prossimo 15 Ottobre. Il provider francese ha previsto soglie di consumo molto convenienti con questa ricaricabile con chiamate senza limiti verso tutti e con 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo di rinnovo per questa ricaricabile si attesta sui 9,99 euro.

Iliad, dopo la tariffa con 100 Giga i clienti possono scegliere altre due promo segrete

Tra pochi giorni, la Flash 100 non sarà più disponibile. Chi vorrà attivare un piano Iliad potrà quindi affidarsi alla Giga 50 (sempre la tariffa di riferimento per Iliad) o ad altre due tariffe segrete da attivare via sito ufficiale.

Attraverso il portale ufficiale del gestore francese, i prossimo abbonati di Iliad avranno la possibilità di attivare la Giga 40. Tra le soglie di consumo previste dai clienti ci sono chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque, 40 Giga internet ed inoltre anche 4 Giga per ala connessione roaming nei paesi UE. Il prezzo previsto per il rinnovo è di 6,99 euro. I clienti dovranno aggiungere, al momento dell’attivazione, una quota extra di 10 euro.

Con le medesime formule, sempre attraverso il sito ufficiale, gli abbonati potranno anche optare per la promozione Iliad Voce. A differenza della precedente ricaricabile, in questa circostanza al costo di 4,99 euro, ci saranno telefonate senza limiti verso tutte le utenze nazionali. Il prezzo per l’attivazione è il medesimo: 10 euro, per una spesa da elargire una tantum al momento di ricezione della propria SIM.