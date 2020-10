Nelle ultime ore, un enorme leak pubblicato su Weibo dal leaker cinese Kang ha svelato quasi tutto quel che c’è da sapere sugli iPhone 12, ma ci sono notizie interessanti anche per HomePod Mini.

Il dispositivo infatti, verrà presentato il prossimo 13 ottobre 2020, proprio il giorno in cui è prevista la presentazione dei nuovi iPhone 12. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple presenterà il nuovo HomePod Mini il prossimo 13 ottobre 2020

Secondo quanto rivelato, il nuovo smart speaker economico di Apple sarà presentato proprio martedì 13 ottobre, insieme alla nuova famiglia di iPhone 12. Si tratterà di un prodotto molto più competitivo del precedente HomePod: con un costo di “soli” 99 dollari, sarà infatti un’interessante alternativa agli Echo di Amazon. A bordo troveremo un processore S5.

HomePod Mini avrà uno speaker da 3,3 pollici e processore S5: secondo i leak, sarà in pre-ordine dal 6/7 novembre, con presentazione appunto il prossimo 13 ottobre. Sapevamo che Apple sta per lanciare AirPod Studio, un paio di cuffie con le feature di AirPods Pro, e un’altra versione HomePod. E ora un noto canarino rivela anche cosa dobbiamo attenderci: non una seconda generazione di HomePod, quanto piuttosto HomePod mini.

A svelarlo è stato l0vetodream e la notizia non sorprende, nell’ultimo anno infatti il colosso di Cupertino aveva eliminato il vincolo di due HomePod massimi per dipendente, e aveva concesso loro l’acquisto personale fino a 10 HomePod alla metà del prezzo. Un’iniziativa che per molti osservatori indicava la volontà di sbarazzarsi delle scorte. A questo punto non ci resta che attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutti i dettagli.