Fifa 21 è stato lanciato ufficialmente lo scorso 6 ottobre e in molti, tra quelli che non lo avevano preordinato, hanno iniziato la caccia al miglior prezzo. Nonostante le cose non vadano esattamente per il meglio il titolo EA Sport resta un tra i più attesi di ogni anno. Come detto le cose non vanno per il meglio per EA, soprattutto per quanto riguarda il parco squadre; sono parecchie quelle che hanno deciso di non concedere i diritti per l’utilizzo del propio nome.

Tra queste le due squadre che pesano maggiormente sono la Juventus, chiamata Piemonte Calcio nel gioco; la Roma, che passa da AS Roma a Roma FC, ma anche Crotone e Spezia. D’altro canto però, le due squadre di Milano, Inter e Milan, hanno un accordo di esclusiva con Fifa che si estenderà, oltre che per il 2021, anche per la stagione successiva.

Fifa 21: il miglior sconto lo fa Esselunga

Come detto, con il lancio ufficiale di Fifa 21 è iniziata la caccia degli appassionati alla ricerca del miglior prezzo di vendita. Incredibilmente però a proporre il prezzo più basso non è ne Game Stop, ne Amazon, ne Unieuro. Se cercate il prezzo più vantaggioso per acquistare Fifa 21 il posto dove dovete recarvi è da Esselunga.

Il prezzo ufficiale del ultimo gioco di EA è, di listino 69,99 euro, prezzo con cui lo si può acquistare nei principali negozi come MediaWord. Recandosi da Unieuro invece si potrà strappare Fifa 21 a 60 euro, stesso prezzo che si trova su Amazon. Recandosi da Esselunga invece si potrà acquistare Fifa 21 all’incredibile prezzo di 40 euro.