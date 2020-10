Esselunga si prende in un certo senso gioco di Amazon con un’offerta assolutamente incredibile, per tutta la mensilità corrente sarà possibile approfittare di sconti e prezzo veramente molto speciali, su un videogame in particolare.

Per la prima volta da quando vi raccontiamo delle offerte tech di Esselunga, l’azienda ha deciso di staccare la spina dai prodotti tecnologici, per buttarsi a capofitto nel mondo dei videogame. La promozione corrente, come tutte le passate, è prevista solamente nei punti vendita di proprietà del brand corrente, salvo esaurimento scorte, fino al 28 ottobre 2020.

Esselunga: le offerte tech non hanno rivali

Il prodotto su cui Esselunga ha voluto concentrare la propria attenzione Fifa 21 per PS4, la nuova versione del gioco di simulazione calcistica più amato al mondo. Al suo interno si possono trovare oltre 700 squadre differenti, 90 stadi ed addirittura 30 campionati, per un gameplay più realistico che punta a premiare la fantasia ed il controllo.

Interessante è la modalità Carriera, appositamente pensata per gli utenti che vogliono godere di un’esperienza complessivamente avvolgente ed unica nel suo genere, con la squadra del cuore. La versione venduta da Esselunga include anche l’upgrade per PS5, ciò sta a significare che l’utente potrà ottenere anche il gioco per la nuova generazione della console Sony, una volta che questa verrà commercializzata.

Il prezzo è sicuramente vantaggioso, soli 49,90 euro per acquistare Fifa 21, ma dovete prendere una decisione molto rapidamente, le scorte disponibili in negozio sono assolutamente limitate.