Carrefour avvia una campagna promozionale molto interessante, si intitola Ultimi Pezzi, e la possiamo considerare nello stesso stile di un SottoCosto, senza però l’ansia di non riuscire ad acquistare il prodotto desiderato perché terminato.

Fino al 13 ottobre, infatti, in tutti i negozi Iper Carrefour, gli utenti possono godere di sconti incredibilmente vari ed interessanti, applicati appositamente dall’azienda su prodotti le cui scorte stanno per terminare. Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono essere completati solamente in negozio, non sul sito ufficiale (almeno allo stesso identico prezzo).

Volantino Carrefour: tantissimi sconti a disposizione degli utenti

Nelle oltre 24 pagine di offerte, scoviamo un trittico di smartphone molto interessanti, rappresentati in primis dall’iPhone 11 Pro.

Il modello “premium” della serie iPhone 11, secondo solamente alla versione Max, può essere acquistato sbrandizzato a 899 euro. Il prezzo è interessante, anche se va ricordato che presso altri rivenditori di elettronica, sarà possibile acquistare il modello base a 599 euro.

Per quanto riguarda il mondo Android troviamo due rappresentanti della fascia medio-bassa, quali sono Samsung Galaxy A50 e Huawei P Smart 2019. Il primo, con 4GB di RAM, 128GB di memoria interna, display da 6.4 pollici Super AMOLED e tripla fotocamera posteriore, si può acquistare a 229 euro; il terminale Huawei, invece, integra un display LCD da 6.21 pollici, 3GB di RAM e 64GB di memoria interna, il suo prezzo complessivo è di soli 139 euro.

Il volantino Carrefour lo potete scoprire nel dettaglio più assoluto, collegandovi subito a questo link.