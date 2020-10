La piattaforma di e-commerce Amazon ha deciso di rilanciare la promozione dedicata a tutti gli utenti che vogliono sfruttare per la prima volta il servizio Amazon Hub.

Fino al prossimo 2 novembre 2020 sarà possibile ricevere un buono sconto del valore di 5 euro usando un punto di ritiro veloce, dunque andiamo a vedere nel dettaglio come partecipare all’iniziativa e ottenere il regalo.

Amazon rilancia la propria promozione che riguarda il ritiro negli hub

Prima di tutto è necessario impostare un Amazon Hub Locker e Counter come indirizzo di spedizione. Successivamente si deve effettuare un acquisto di almeno 20 euro entro il 2 novembre 2020, scegliendo il ritiro presso il Locker o il Counter scelto. Una volta effettuato il ritiro, riceverete una mail con il codice promozionale di 5 euro da utilizzare per i futuri acquisti Amazon.

Vi ricordiamo che Amazon Hub è il servizio che permette di ricevere pacchi nei centri di ritiro aderenti, chiamati Locker o Counter. Tali punti di ritiro possono essere predisposti in attività commerciali, edicole, centri commerciali e altro, dunque sono molto diffusi su tutto il territorio nazionale. Se non potete ricevere i pacchi Amazon a domicilio, potete sfruttare questo comodo servizio per ritirarli quando volete.

Attenzione perché la promozione è riservata solo ai clienti Amazon che non hanno mai utilizzato prima il servizio Amazon Hub. Se volete verificare la possibilità di ottenere lo sconto visitate il sito ufficiale del colosso di Seattle. Sicuramente un’ottima occasione per ricevere senza fatica 5 euro da spendere sull’e-commerce più famoso al mondo, anche perché non dovrete preoccuparvi di essere in casa quando il corriere consegnerà il vostro pacco.