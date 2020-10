Tra estate ed autunno molti clienti con piani attivi per la telefonia mobile hanno scoperto l’ennesima amara sorpresa legata ai costi. Sia TIM, che Vodafone che WindTre hanno applicato delle modifiche ai loro listini. Per quanto concerne WindTre, per la prima volta il nuovo provider – dalla fusione di Wind e 3 Italia – ha previsto rincari sui prezzi.

WindTre, per queste promozioni il costo mensile è ora più alto

I cambiamenti di WindTre sono collegati al pacchetto di offerte chiamato MIA Special Edition. Gli abbonati che hanno attivato in passato una ricaricabile MIA Special Edition dovranno ora pagare un prezzo aggiuntivo per il rinnovo mensile. Al tempo stesso, però, ci saranno anche modifiche per quanto concerne le soglie di consumo.

A differenza delle precedenti occasioni, per MIA Special Edition non si configura un innalzamento fisso delle tariffe. Il valore della rimodulazione sarà quindi variabile, in base al profilo degli utenti. Il valore massimo del rincaro è fissato a quota 4 euro. Per la maggior parte degli utenti, comunque, la variazione sarà sulla base dei centesimi.

Come già detto, le soglie di consumo aumenteranno di conseguenza. L’esempio da fare è per chi pagherà ora un costo di 10,99 euro per la ricaricabile. Questi utenti di WindTre riceveranno in cambio chiamate senza limiti, più SMS illimitati e 40 Giga internet.

Tutti i clienti che risultano interessati da questa rimodulazione hanno ricevuto già da tempo un SMS informativo da parte del team di WindTre con tutte le generalità aggiornate per i nuovi listini e per i nuovi costi mensili.