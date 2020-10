La lista di supporto di WhatsApp va tenuta d’occhio ogni anno, visto che viene aggiornata di frequente. L’obiettivo è quello di rendere disponibili i nuovi aggiornamenti, i quali però possono funzionare solo su dispositivi che riescano ad ottemperare a certe caratteristiche tecniche.

Queste in alcuni casi vengono meno, soprattutto per quanto concerne gli smartphone ormai ritenuti obsoleti. Durante l’ultimo mese di febbraio infatti WhatsApp ha provveduto a depennare dal suo elenco oltre 30 smartphone di vecchia data. Proprio per questo molte persone si stavano lamentando senza conoscere il motivo. In basso trovate la lista completa dei dispositivi.

WhatsApp: ecco tutti i dispositivi che non possono più utilizzare l’applicazione