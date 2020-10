Vodafone batte tutti con il lancio di una promozione assolutamente speciale, quasi unica nel suo genere, in grado di coinvolgere gli utenti che al giorno d’oggi non vogliono spendere cifre particolarmente elevate.

Il nome dell’offerta è Special 50 Digital Edition, è distribuita sottoforma di operator attack, di conseguenza risulta essere accessibile solamente da coloro che sono in possesso di una SIM ricaricabile di un MVNO o di Iliad, al netto degli uscenti da kena Mobile, ho.Mobile, Very Mobile e LycaMobile.

La richiesta di attivazione deve essere necessariamente presentata in tutti i punti vendita in Italia, con annesso acquisto della SIM ricaricabile, al prezzo finale di 10 euro, e naturalmente portabilità del numero originario. Non sono previsti vincoli contrattuali di durata, in altre parole sarà poi possibile richiedere la portabilità verso altra azienda quando si vorrà, senza incappare in costi aggiuntivi o penali.

Vodafone: ecco la promozione da battere

La Special 50 Digital Edition di Vodafone è appunto ritenuta veramente speciale per un motivo in particolare, il prezzo finale di vendita. A conti fatti l’utente che la richiederà potrà spendere solamente 7 euro al mese, versando il contributo fisso tramite il credito residuo della propria SIM ricaricabile.

I contenuti proposti dall’azienda sono comunque ugualmente interessanti, in particolare segnaliamo la presenza di 50 giga di internet alla massima velocità attualmente disponibile (600Mbps in download), affiancati precisamente da minuti e SMS illimitati verso ogni numero sul territorio nazionale.

La richiesta di attivazione, come specificato in precedenza, deve necessariamente essere presentata nei punti vendita, non è accessibile dagli utenti che non rientrano nelle suddette categorie.