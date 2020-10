Unieuro attiva una campagna promozionale online con la quale cerca di scontare i migliori prodotti in circolazione, portandoli a prezzi alla portata di ogni singolo utente. Il risparmio è notevole, ed il risultato lo possiamo ritenere quasi soddisfacente.

La soluzione descritta nel nostro articolo non è disponibile nei punti vendita, risulta essere accessibile dai consumatori solamente sul sito ufficiale di Unieuro. La spedizione presso il domicilio è da considerarsi gratuita per tutti coloro che spenderanno più di 49 euro, indipendentemente dai prodotti acquistati. Allo stesso modo segnaliamo la presenza di un extra-sconto del 5%, applicato direttamente nel carrello (quindi non visibile nel prezzo mostrato inizialmente a schermo).

Unieuro: il volantino con le migliori offerte in circolazione

L’attenzione di Unieuro, nella realizzazione di questa campagna promozionale, si è rivolta principalmente alla fascia bassa del mercato della telefonia, con una piccola eccezione. L’iPhone 11 è in promozione a 729 euro, nella versione da 64GB di memoria; non è a tutti gli effetti il prezzo più basso che abbiamo mai visto, ma lo possiamo considerare un buonissimo punto di partenza.

In alternativa sono disponibili tanti smartphone Android a prezzi incredibilmente bassi, tra questi annoveriamo ad esempio Xiaomi Redmi 9, in promozione a 149 euro, passando anche per Realme 6 Pro, in vendita a 269 euro, oppure i più economici Xiaomi Redmi Note 8T, Wiko Y60, LG K50, Realme 5, Huawei P Smart 2020 e similari.

Il volantino Unieuro lo potete sfogliare direttamente a questo link, diretto al sito ufficiale.