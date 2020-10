Le offerte Trony nascondono una sorpresa decisamente interessante per gli utenti che decideranno di recarsi il prima possibile in negozio, sarà infatti possibile pensare di acquistare un prodotto di alto livello a soli 99 euro.

La campagna promozionale che andremo a raccontare nell’articolo, come purtroppo accade sempre più spesso da Trony, è da considerarsi disponibile solamente in specifici punti vendita sul territorio. In particolare ne sottolineiamo l’attivazione esclusiva presso i negozi di Trentino-Alto Adige, Toscana, Lombardia o Piemonte (con l’aggiunta di Affi), non sul sito ufficiale.

Ricevete i codici sconto Amazon e le nuove offerte speciali, iscrivendovi il prima possibile sul canale Telegram dedicato.

Volantino Trony: tutti gli sconti del momento

Il funzionamento della campagna promozionale di Trony è sicuramente molto interessante, di base l’utente ha la possibilità di recarsi in negozio per scegliere un qualsiasi prodotto (anche più di uno), a patto che spenda complessivamente una cifra superiore ai 499 euro.

Quando si sposterà in cassa, gli addetti offriranno uno dei 5 prodotti selezionati dall’azienda, con l’aggiunta di altri 99 euro al valore originario della merce acquistata. La scelta sarà unica, anche se ad esempio si fossero spesi oltre 1000 euro, sarà applicata al singolo scontrino; nessuno vi vieterà di tornare più volte in negozio ed acquistare nuova merce, fruendo nel contempo della stessa promozione.

Maggiori dettagli in merito al volantino Trony sono raccolti direttamente nelle pagine che potete trovare nel nostro articolo, ricordate che la campagna è attiva con le limitazioni descritte in precedenza, fino al 26 ottobre. E’ presente anche Tasso Zero con pagamento a partire dalla mensilità di Febbraio 2021.