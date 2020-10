La lunga attesa sembra essersi finalmente conclusa: dopo mesi di silenzio e di mistero, il mondo di The Witcher è tornato alla luce grazie a straordinarie foto dal set. Pubblicate dagli stessi attori protagonisti, gli scatti rubati dal Continente altro non sono che la rappresentazione dei personaggi in quelli che saranno i nuovi episodi, ma non solo, poiché forniscono anche importanti indizi.

The Witcher 2 e non solo: novità anche su You e Stranger Things

Cirilla impegnata ad addestrarsi per potersi difendere in autonomia, Geralt vestito con una nuova armatura e Yennefer viva, ma prigioniera di qualcuno. Sono questi gli indizi sulla seconda stagione fin’ora trapelati e che possono aiutarci a creare una sorta di trama con l’aiuto dei romanzi. La showrunner e l’intero cast, infatti, non si sono sbilanciati troppo visto che ancora, di mesi ne mancano all’uscita: se tutto andrà bene, infatti, bisognerà aspettare almeno dicembre del 2021!

Gli abbonati di Netflix amanti del fantasy, però, non dovranno aspettare solo le storie dello Strigo ma bensì anche quelle del Sottosopra. Dopo mesi di silenzio, finalmente la pagina ufficiale su Facebook ha risollevato il morale dei fans più arguti di Stranger Things. Non è ancora chiaro quando la quarta stagione diverrà finalmente disponibile, ma sicuramente avremo presto informazioni.

Per concludere, con l’arrivo del primo freddo i pensieri non possono che andare al Natale. Solitamente nel periodo festivo vi è sempre un titolo a tenere compagnia e questo è You. Quest’anno, a causa della pandemia, tale serie TV subirà dei ritardi. Quando verrà resa pubblica? Si spera per il mese di gennaio, ma nulla è assicurato.