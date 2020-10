Sarà un autunno ricco di grandi eventi e di appuntamenti per gli abbonati Sky. Anche in questo weekend caratterizzato dalla sosta per i principali campionati, l’emittente satellitare terrà incollati agli schemi i clienti con i Gran Premi di Formula 1 e motomondiale. Anche per questi eventi, così come per il calcio, sarà possibile utilizzare la tecnologia dello streaming.

Sky in streaming: NOW TV è la vera alternativa all’IPTV

Sky sta puntando sempre più risorse su NOW TV, il servizio di streaming che con il tempo è divenuto una vera e propria certezza per gli abbonati. Questa piattaforma ad oggi rappresenta la vera ed unica alternativa ai metodo di IPTV. La convenienza di NOW TV si può spiegare in questi punti: totale assenza di vincolo d’abbonamento, visione semplice senza parabola e decoder, costi da ribasso. NOW TV, inoltre, è un’app compatibile sui migliori dispositivi, dagli smartphone a tablet sino a computer e Smart TV.

I clienti che desiderano attivare il pacchetto Sport di NOW TV, con tutti gli eventi esclusivi di Sky, dovranno pagare un abbonamento mensile dal costo di 29,99 euro. Oltre allo Sport, con NOW TV sarà possibile scegliere anche i ticket Intrattenimento, Serie tv e Cinema. Singolarmente, ognuno di questi pacchetti ha un prezzo mensile fisso di 9,99 euro. L’abbonamento congiunto a questi tre ticket comporta invece una spesa di 19,99 euro.

C’è inoltre una sorpresa degli ultimi giorni. Tutti gli interessati alla tv streaming di Sky potranno attivare per il primo mese i pacchetti Intrattenimento e Cinema al costo di 3,99 euro.