L’operato di TIM non si configura soltanto nel campo della telefonia. Già da tempo, infatti, il provider italiano ha scelto di impegnarsi con costanza nel settore dell’intrattenimento tv. Anche nelle settimane a venire, in tal senso, tutti i clienti interessati potranno attivare una delle offerte più popolari dell’estate: Mondo Netflix.

TIM, la promozione offre tutti i contenuti di Netflix ed il costo è da ribasso

Questa promozione di TIM rientra nel novero delle iniziative che TIM ha associato alla sua piattaforma di streaming, TIMvision. I clienti che desiderano attivare un piano di abbonamento per TIMvision, potranno anche aggiungere l’opzione dei contenuti Netflix.

Il pacchetto di Mondo Netflix è molto semplice ed allo stesso tempo vantaggioso. Il prezzo mensile per gli abbonati sarà di 12,99 euro. Con questa tariffa mensile, gli utenti avranno la possibilità di attivare un account Netflix che garantisce accesso illimitato a tutti i contenuti streaming. Allo stesso tempo, però, questa promozione consente l’accesso anche a tutti i titoli del catalogo TIMvision con migliaia di serie tv e film, molti dei quali in esclusiva.

Completa l’offerta un ulteriore servizio extra. Per tutti i nuovi abbonati, infatti, il decoder TIMvision Box sarà disponibile a costo zero.

Questa importante promozione di TIM si unisce a un’ulteriore promozione pensata dall’operatore nel campo dello streaming tv. L’operatore guarda anche gli appassionati di Sport. Disponibile, infatti, un’ulteriore offerta sempre per TIMvision. Al costo di 29,99 euro, gli abbonati avranno accesso ai contenuti del servizio streaming più a tutti gli eventi in esclusiva di Sky (via NOW TV) e di DAZN: