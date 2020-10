Il colosso OnePlus ha finalmente alzato il velo sul design dell’attesissimo top di gamma, stiamo ovviamente parlando del modello 8T. Il design è stato svelato da un video.

Lo smartphone, nel colore Ultramarine Green, viene mostrato principalmente dal retro, dove possiamo vedere l’ampio corpo con 4 fotocamere, delle quali il sensore principale avrà 48 megapixel. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.

OnePlus lancia un video e svela il suo prossimo top di gamma, 8T

All’interno del video si intravede il profilo inferiore, con speaker, porta USB-C e sportellino della SIM. Ancora una volta le performance sono al centro della scena, come si evince facilmente dallo slogan che accompagna il video. Vi ricordiamo però che per l’evento di lancio vero e proprio dovremo aspettare la prossima settimana, ovvero il 14 ottobre, in pieno Prime Day, e non è scontato che il verde sia l’unico colore disponibile.

Oltre all’immagine condivisa da Agarwal, ulteriori render della colorazione verde acqua sono state condivise dall’utente Twitter @Sudhanshu1414 che afferma arrivino da uno store online cinese. Nelle immagini è visibile uno smartphone che non ha un design rivoluzionario ma si basa sulle già solide basi messe dall’azienda con OnePlus 8.

A differenza del predecessore, tuttavia, sembra che questo nuovo OnePlus utilizzi un display piatto: questo farà la gioia di tutti gli utenti che proprio non sopportano la curvatura laterale dei display e che preferiscono la praticità di utilizzo al look. Ovviamente per scoprire tutti gli altri dettagli non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo, sicuramente vi terremo aggiornati prossimamente.