La probabilità di trovarsi vittima di truffe telefoniche è alta in un 2020 in cui è stato diramato anche il nuovo allarme vishing. In molti casi gli ignoti agiscono con numero nascosto palesando le diciture “anonimo” o “sconosciuto”. In ogni caso non è dato sapere normalmente dato sapere chi possa essere il nostro interlocutore. Già, “normalmente”. Infatti, esistono dei sistemi verificati per scoprire l’identità del numero in poche, semplici ed efficaci mosse. Ecco come smascherare eventuale attività di marketing fraudolenta ed aggressiva.

Come scoprire a chi appartiene il numero sconosciuto

In mancanza di identificativo chiamante per il fisso o webserver con file di log è necessario usare strumenti appositi per spiare il numero e saperne di più. In tali frangenti i metodi migliori sono: ricerca Google ed uso di servizi gratuiti come quelli che seguono.

Tellows e Truecaller

Oltre al semplice motore di ricerca numero attivo su Google possiamo sfruttare le eccellenti potenzialità di Tellows e TrueCaller. Non sono altro che database con Black Numbers. Grazie alle segnalazioni fatte dalla comunità abbiamo a disposizione due validi strumenti per sopperire alla mancanza di qualsiasi riferimento al chiamante. Truecaller è simile al suo concorrente ed integra anche l’analisi degli SMS ed il loro blocco in lista nera.

Pagine Bianche e Pagine Gialle

Una volta li consegnava il postino in formato cartaceo ma ora gli elenchi telefonici sono a portata di click. Il database online di numeri affidabili è a disposizione di tutti grazie alle app gratuite che consentono di verificare l’identità di colui che cerca di stabilire un contatto telefonico. Sono disponibili sia per Android che per iOS.