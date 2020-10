Continuare a parlare di Iliad è ormai un’abitudine per coloro che seguono da vicino il mondo della telefonia mobile. Sono tantissime le aziende che si occupano di quest’ambito da diversi anni, anche se negli ultimi due proprio il noto provider proveniente dalla Francia avrebbe preso il sopravvento.

In pochi credevano che questo gestore avrebbe potuto scalare le classifiche in così poco tempo ed invece è successo. Iliad in questo momento tocca il quarto posto in classifica ma le proiezioni lo danno per prossimo terzo entro due anni. Effettivamente basti pensare al numero di utenti raccolti nei primi due anni di attività: 6,3 milioni per 162 milioni di fatturato. Attualmente poi ci sono tanti nuovi progetti, tra cui una rete fissa che sarà basata su connessione in fibra per tutti gli italiani.

Iliad lancia la sua offerta migliore di sempre: ecco 100 giga e tutto senza limiti per 9,99 € al mese

Tante offerte sono state viste nell’ultimo periodo ma a rubare letteralmente la scena è stata di certo l’ultima offerta di Iliad: la Flash 100. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo proprio perché non durerà per sempre. Gli utenti potranno sottoscriverla a partire dallo scorso 17 settembre fino al prossimo 15 ottobre.

Al suo interno sono presenti le migliori soluzioni oltre che un prezzo nettamente più conveniente rispetto alla concorrenza. Ci sono minuti senza limiti per telefonare a tutti i gestori fissi e mobili, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga di traffico dati per navigare in rete 4G. Il prezzo per tutti e di soli 9,99 € al mese e per sempre.