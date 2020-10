Il colosso cinese Huawei ha recentemente lanciato sul mercato un nuovo modello della gamma P, serie di smartphone low cost. Stiamo parlando del P Smart 2021.

Fotocamera e batteria sono i punti di forza secondo Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di Huawei CBG Italia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Huawei P Smart 2021, l’azienda punta tutto su batteria e fotocamera

Huawei ha lanciato P Smart 2021, un altro smartphone low cost che punta su un hardware efficiente, quad-camera e batteria di lunga durata. L’ultimo arrivato della serie “P” ha caratteristiche che lo rendono un cellulare d’interesse per chi non intende spendere troppo ma necessita comunque di un collegamento stabile alla rete e delle funzionalità di cui non si può più fare a meno. Il nuovo smartphone Huawei è già disponibile in pre-ordine in Italia al prezzo consigliato di 229 euro e insieme alle FreeBuds 3.

Uno dei punti di forza di Huawei P Smart 2021, sui quali l’azienda cinese ha puntato, è la durata della batteria. Il device per l’occasione arriva a ben 5.000 mAh, tali da assicurare una durata prolungata della ricarica, al passo con gli stili di vita sempre più concentrati sulle attività digitali e in mobilità.

Per quanto concerne il comparto fotografico, parliamo di uno smartphone che per catturare immagini ha a disposizione quattro sensori e, riporta Huawei, è “arricchito dalle ottimizzazioni dell’Intelligenza Artificiale di bordo, che sceglie la migliore esposizione di luce e colori in modalità automatica”. Il display è da 6,67 pollici. Non vi resta che visitare il sito ufficiale del colosso per scoprire tutti i dettagli sul nuovo smartphone.