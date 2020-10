Da diverse settimane circolano in rete indiscrezioni riguardanti il nuovo smartphone pieghevole brevettato da Huawei. Il dispositivo, chiamato Huawei Mate X2, è stato mostrato da un brevetto il cui design ha suscitato parecchi commenti per via della somiglianza con il noto Samsung Galaxy Z Fold 2. Adesso una foto mostra il nuovo smartphone pieghevole smentendo alcune delle ipotesi avanzate in seguito alla diffusione delle varie indiscrezioni.

Huawei Mate X2: ecco come potrebbe apparire il nuovo pieghevole dell’azienda!

Le notizie più recenti sul pieghevole Huawei Mate X2 hanno offerto la possibilità di conoscere alcuni dettagli relativi al design e al comparto fotografico dello smartphone; e hanno permesso di avanzare ipotesi in merito al periodo nel quale potrebbe avvenire il lancio. A quanto fino ad ora noto si aggiungono altre informazioni desunte da un’immagine recentemente trapelata in rete grazie al leaker Life Digital e riportata da http://www.tomshw.it.

L’immagine in questione permette di apprendere alcune delle caratteristiche del nuovo pieghevole Huawei Mate X2 che ci offrono la possibilità di notare un miglioramento non indifferente della qualità. L’azienda sembra aver finalmente raggiunto degli ottimi risultati che rendono la linea di divisione tra i due display quasi impercettibile. Nonostante ciò è bene sottolineare che il dispositivo apparso in foto non presenta caratteristiche simili al Samsung Galaxy Z Fold, dunque è probabile che i documenti emersi nelle ultime settimane facciano riferimento a un altro smartphone pieghevole.

Purtroppo l’immagine non consente di conoscere il comparto fotografico che caratterizzerà il dispositivo e non offre particolari informazioni circa le specifiche tecniche. Ma sicuramente non sarà necessario attendere ancora molto prima di poter ottenere maggiori informazioni.