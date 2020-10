Euronics sa come soddisfare pienamente le richieste dei consumatori in Italia, sempre desiderosi di spendere il meno possibile su ogni prodotto, ed allo stesso tempo poter mettere le mani su combo assolutamente interessanti.

L’ultima trovata dell’azienda prende il nome di “I Magnifici 10“, a conti fatti è regolata da un meccanismo che in parte riprende quanto stiamo vedendo nello stesso periodo da Trony, ma allo stesso tempo riesce a scontare prodotti decisamente differenti. La promozione, a differenza di quanto sta accadendo per la rivale, è disponibile in ogni negozio in Italia, senza distinzioni o limitazioni particolari.

Volantino Euronics: questi sono gli sconti del momento

Il volantino Euronics non richiede azioni particolarmente complesse o complicate, l’utente non deve fare altro che recarsi in negozio ed acquistare i prodotti che più desidera, spendendo almeno 599 euro.

Superando la soglia minima di spesa, entra di diritto nella porzione di clienti che ha successivamente la possibilità di scegliere tra uno dei 10 terminali selezionati, pagandolo solamente 199 euro.

I prodotti che permettono di ottenere lo scopo prefissato sono davvero tantissimi, i migliori, almeno secondo la nostra selezione, sono sostanzialmente un paio: Samsung Galaxy S20 e Oppo Find X2 Neo.

Il prezzo è molto simile, la qualità generale è invece differente; nel primo caso ci troviamo di fronte al classico membro della serie Galaxy, richiestissimo dalla popolazione, in vendita finalmente ad una cifra più accessibile, corrispondente per l’esattezza a 649 euro. Nel secondo, invece, una novità molto recente, un terminale che fa dell’estetica e della connettività 5G i propri punti di forza.