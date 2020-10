Comet ha recentemente attivato una campagna promozionale che nasconde al proprio interno sconti stupendi, resi disponibili ad ogni consumatore sul territorio nazionale, nonché direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

Coloro che vogliono approfittare degli ottimi sconti pensati da Comet possono anche recarsi direttamente sull’e-commerce, qui potranno scegliere praticamente ciò che più desiderano, e riceverlo gratis presso il proprio domicilio, a patto che comunque l’ordine risulti essere di almeno 49 euro.

Comet: questi sconti vi faranno impazzire

Il prodotto che può letteralmente far impazzire gli utenti pronti ad effettuare gli acquisti, è sicuramente il Samsung Galaxy S20, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, finalmente disponibile in una veste completamente rinnovata, e sopratutto un prezzo ridottissimo, corrispondente a soli 599 euro.

Discorso simile per alcuni medi di gamma in vendita a meno di 400 euro, qui trovano posto terminali dall’interesse comune, ed assolutamente in grado di garantire prestazioni al top, al giusto prezzo finale di vendita. Nello specifico i consumatori potranno scegliere tra Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Mi 10 Lite, Samsung Galaxy A51, Oppo A5 2020, Oppo A91 o similari.

Tutti gli sconti del volantino Comet, come ampiamente descritto in precedenza, sono disponibili sia online che direttamente in negozio. Gli utenti vi possono accedere ovunque sul territorio nazionale, senza limitazioni o restrizioni particolari. Maggiori dettagli sono reperibili direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, raggiungibile mediante la pressione del seguente link (la campagna è valida fino al 14 ottobre).