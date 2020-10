L’azienda Xiaomi potrebbe essere a lavoro su una nuova serie di smartphone e a riguardo sono già emerse le prime indiscrezioni che ci permettono di conoscere alcuni particolari. “Xiaomi Mi 11″ è il nome attualmente attribuito a quello che potrebbe essere il prossimo smartphone dell’azienda, sul quale sono trapelate in rete alcune ipotesi che mostrano il design del dispositivo, il display e la fotocamera posteriore.

Xiaomi Mi 11: ecco le prime informazioni sul nuovo smartphone dell’azienda!

L’azienda Xiaomi non ha ancora proferito parola sul nuovo smartphone Xiaomi Mi 11 e non sono ancora emerse informazioni particolarmente affidabili a riguardo. Le indiscrezioni però iniziano a palesarsi in rete e si dimostrano alquanto interessanti poiché ci permettono di conoscere già alcune delle possibili caratteristiche del dispositivo in questione.

Stando alle ultime notizie diffuse in rete pare che Xiaomi abbia intenzione di proporre un nuovo smartphone particolare e soprattutto diverso dai precedenti. Il dispositivo potrebbe infatti distinguersi per il design più sottile e squadrato rispetto agli smartphone fino ad ora lanciati dall’azienda. Inoltre, in base a quanto emerso, potrebbe essere dotato di un display curvo.

Tra le informazioni note alcune riguardano quello che potrebbe essere il comparto fotografico del nuovo Xiaomi Mi 11. Lo smartphone potrebbe presentare un modulo fotografico quadrato ma non sono ancora noti i dettagli circa il numero di sensori presenti.

Come già anticipato, quanto emerso riguarda esclusivamente alcune ipotesi trapelate in rete. Dunque, non siamo ancora a conoscenza di quelle che saranno le caratteristiche effettive dello smartphone; né se avremo davvero modo di conoscere lo Xiaomi Mi 11.