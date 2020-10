WindTre prosegue la sua campagna promozionale, sulla scia delle iniziative già presentate sin qui al grande pubblico. Il provider di telefonia è alla ricerca costante di nuovi clienti, ma al tempo stesso vuole anche proporre iniziative extra a tutti coloro che già hanno scelto un piano di abbonamento.

WindTre, torna la promozione con 100 Giga e con prezzo da ribasso

Anche in autunno sarà confermata una delle iniziative più apprezzate di WindTre. Chi ha già attivato in passato una scheda SIM potrà scegliere la tariffa Cube Large Easy Pay. Questa promozione, disponibile nella versione Second SIM, garantisce al pubblico 100 Giga per la connessione internet. I 100 Giga saranno caricati e rinnovati in automatico sulla scedona SIM ad un costo standard mensile pari a 12,99 euro.

Questa promozione si rivolge ad un pubblico ben preciso. L’obiettivo di WindTre è quello di premiare, infatti, tutti gli utenti che desiderano una quota extra per la navigazione in rete, in aggiunta ai consumi già previsti con la ricaricabile. Grazie al dispositivo WebCube, inoltre, ci sarà un ulteriore vantaggio. Gli abbonati potranno utilizzare i 100 Giga internet con la rete WiFi, collegando sino a venti dispositivi contemporaneamente.

Ricordiamo che questa iniziativa e questo prezzo mensile sono disponibili per la formula di pagamento Easy Pay. La formula Easy Pay prevede la ricarica automatica con la fatturazione mensile che sarà detratta alla scadenza del rinnovo da carta di credito o un conto corrente. Gli utenti che scelgono Cube Large Easy Pay, inoltre, si legheranno ad un abbonamento con vincolo minimo di 24 mesi.