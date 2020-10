L’operatore WindTre sta attualmente proponendo, ad alcuni già clienti, a recarsi in un negozio ed attivare una SIM aggiuntiva con l’offerta denominata Cube Large Easy Pay Second SIM con 100 GB a disposizione.

I clienti sono contattati dall’operatore attraverso una nuova campagna SMS avviata lo scorso 6 ottobre 2020. Scopriamo insieme cosa prevede l’offerta nel dettaglio.

WindTre propone ad alcuni già clienti la Cube Large Second SIM

La Cube Large Easy Pay Second Sim prevede la navigazione alla massima velocità disponibile e può essere utilizzata anche in Roaming all’interno dell’Unione Europea con un limite al traffico dati disponibile di 4.7 Giga al mese, come risultato della formula applicata per il 2020. Il prezzo della SIM è invece pari a 10 euro, salvo promo locali, e il costo di attivazione è di 6.99 euro al mese invece di 49.99 euro se si mantiene l’offerta attiva per 24 mesi.

I restanti 43 euro vengono rateizzati in 24 rate da 1.80 euro al mese, da pagare solo in caso di recesso anticipato. In alternativa è possibile pagare il costo di attivazione dell’offerta di 49.99 euro in un’unica soluzione. Ecco l’SMS dell’operatore: “Caro cliente, puoi avere una SIM aggiuntiva con i 100 GIGA di Cube Large a soli 9,99 Euro al mese anziche’ 12.99! Addebito su metodo di pagamento. Costo SIM 10 Euro, attivazione 6,99 Euro con SIM attiva 24 mesi“.

Il pagamento del costo mensile dell’offerta prevede l’addebito sul metodo di pagamento automatico. Trattandosi di una versione Easy Pay, il cliente WindTre può decidere di pagare con carta di credito, domiciliazione bancaria o postale SEPA SDD o tramite carte conto. In caso di superamento dei 100 Giga disponibili è previsto il pagamento extrasoglia dati di 1 Giga di traffico internet per ogni giorno di utilizzo a 99 centesimi di euro.