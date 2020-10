L’operatore virtuale LycaMobile ha recentemente deciso di prorogare, anche per tutto il mese di ottobre 2020, le proprie offerte denominate PORT IN, più precisamente fino al prossimo 31 ottobre 2020.

Nel dettaglio stiamo parlando delle offerte denominate PORT IN 5.99, PORT IN 7.99 e PORT IN EST, attivabili presso tutti i rivenditori e solamente dai clienti che effettuano la portabilità del proprio numero. Ricordiamoci cosa prevedono.

LycaMobile proroga le proprie offerte PORT IN

Partiamo subito dall’offerta denominata PORT IN 5.99 che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico dati al mese fino in 4G al costo di 5.99 euro al mese. PORT IN 7.99 prevede invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 80 Giga di traffico internet al mese fino in 4G al prezzo di 7.99 euro al mese.

Infine l’ultima offerta, PORT IN EST prevede un bundle mensile di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 Giga di traffico dati fino in 4G a 10.90 euro al mese. Il costo di attivazione di tutte e tre le offerte è gratuito, ma il cliente dovrà comunque sostenere il costo della SIM e di una prima ricarica contestuale all’attivazione, il cui prezzo può variare in base al rivenditore.

Nell’offerta sono inclusi anche 100 minuti internazionali verso i numeri di rete fissa e mobile dei Paesi dell’Unione Europea, India, Pakistan, Bangladesh, USA e Canada. In caso di superamento del traffico dati incluso nelle offerte, il cliente potrà continuare a navigare a internet al costo di 18 centesimi di euro per singolo Megabyte consumato. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.