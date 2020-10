Huawei: rilasciato ufficialmente l'aggiornamento EMUI 11 beta

Huawei non ha di certo bisogno di presentazioni, vista la grande scalata fatta negli ultimi sette anni. Il grande colosso della telefonia mobile residente in Cina si è diffuso in tutto il mondo grazie alla grande qualità dei suoi dispositivi mobili, i quali gli hanno consentito di avere il primo posto nelle classifiche in merito alle vendite.

Ultimamente la situazione è diventata più complicata del previsto, dal momento che i rapporti con il governo americano hanno stabilito l’assenza dei servizi di Google sui nuovi dispositivi di casa Huawei. Adesso però bisogna pensare al futuro, e mentre l’azienda sviluppa il nuovo sistema operativo ecco che arriva la nuova interfaccia che sarà basata su Android 11. Si tratta della EMUI 11, nuova soluzione che permetterà a tutti di assaporare una delle ultime esperienze di casa Huawei.

Huawei: la EMUI 11 arriva definitivamente in versione beta per tutti questi smartphone

EMUI 11