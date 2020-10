Erano in molti ad aspettare questo giorno. Oggi, venerdì 9 ottobre, debutta ufficialmente l’ultimo capitolo del popolare titolo calcistico di casa Electronic Arts, che da anni intrattiene ed appassiona numerosi giocatori in tutto il mondo. Parliamo di FIFA 21, da oggi disponibile per tutte le piattaforme (PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 ed Xbox One), mentre la versione per next-gen verrà resa disponibile a novembre, quando entrambe le nuove console di Microsoft e di Sony verranno rilasciate.

Il prezzo di listino di FIFA 21 è fissato a 69,99 euro per le attuali console, ma il titolo può essere già acquistato ad un prezzo scontato da Esselunga.

Esatto, la grande catena di supermercati sta offrendo FIFA 21 al prezzo affare di 49,99 euro. Sin dal day-one, dunque, il gioco potrà essere acquistato usufruendo di un vantaggioso sconto del valore di venti euro, ma l’offerta è attiva solo ed esclusivamente presso i punti vendita fisici Esselunga. L’offerta, inoltre, sarà valida solo fino al prossimo 28 ottobre.

I supermercati Esselunga sono piuttosto diffusi lungo tutto il territorio italiano, ma non sono ovunque. Chi non dispone di un supermercato Esselunga nelle vicinanze, dunque, e non ha modo di raggiungere quello più vicino non potrà usufruire della promozione, anche perché non è attiva online. In questo caso si potrebbe dare un’occhiata sul Web e in particolare modo su Amazon. Con qualche probabilità, specie in occasione dei Prime Days, il colosso dell’e-commerce potrebbe applicare uno sconto su FIFA 21 per PlayStation 4 ed Xbox One.

A tal proposito ricordiamo che il Prime Day di Amazon si terrà il prossimo 13 e 14 ottobre. L’iniziativa si rivolge agli iscritti al programma Amazon Prime. Se non ti sei ancora iscritto, puoi farlo adesso usufruendo della prova gratuita di 30 giorni per poi annullare la sottoscrizione a costo zero poco prima della scadenza.