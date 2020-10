Coop e Ipercoop fanno davvero felicissimi gli utenti che vogliono spendere poco sull’acquisto di un nuovo dispositivo mobile, in questi primi giorni del mese sono riuscite a scontare tantissimi modelli a prezzi fortemente più bassi del normale listino.

La campagna promozionale che andremo a discutere è da considerarsi valida in tutti i punti vendita, gli acquisti non possono essere completati agli stessi prezzi sul sito ufficiale dell’azienda. Gli utenti dovranno recarsi personalmente in negozio, ma potranno comunque fare affidamento sull’eventuale Tasso Zero.

Coop e Ipercoop: questo volantino è incredibile

Il prodotto che attira maggiormente l’interesse della maggior parte di noi è sicuramente il Samsung Galaxy S20, un terminale che vuole racchiudere al proprio interno tutte le prestazioni che ognuno di noi sta effettivamente cercando da uno smartphone. Il suo prezzo attuale è uno dei più bassi di sempre, soli 579 euro per la versione sbrandizzata.

L’alternativa più economica, ma ugualmente interessante in termini proprio di prestazioni generali, è rappresentata dall’LG Velvet, uno smartphone che aspira a diventare importante, proponendo di base un’estetica accattivante e la connettività 5G; qualitativamente inferiore al suddetto, resta comunque di pregevole fattura al prezzo finale di 499 euro.

Il volantino proposto da Ipercoop e Coop non si limita ai suddetti dispositivi, riesce ugualmente a convincere i consumatori con prezzi fortemente interessanti anche su categorie merceologiche differenti. Se volete scoprire quali sono i migliori sconti pensati appositamente per voi dall’azienda, affidatevi alle pagine che trovate a questo link.