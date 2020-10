Amazon: buono sconto di 5 Euro per i primi 10.000 utenti Prime

Amazon è solita lanciare delle novità per invogliare gli utenti a scaricare Prime ed altri servizi. Così l’azienda ha deciso di regalare 5€ di buono sconto a tutti gli utenti che hanno un account Amazon Prime. Il procedimento è molto semplice e non richiede nessun passaggio complicato. Basta inserire un codice in fase di acquisto, attivabile solamente nel caso in cui si effettuino degli acquisti superiori a 25€. Per giunta questo può essere utilizzato solo in caso di utilizzo dell‘applicazione mobile Amazon per Android o iOS.