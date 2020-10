WindTre Go 50 Fire Plus è il nome della tariffa riservata a tutti i clienti Iliad intenzionati ad abbandonare il loro operatore per procedere con l’acquisto di una nuova SIM WindTre. L’offerta è disponibile online e anche questo mese offre l’opportunità di ricevere mensilmente dei contenuti decisamente ottimi, soprattutto se rapportati al costo richiesto per il rinnovo.

WindTre Go 50 Fire Plus: minuti, SMS e 50 GB a soli 6,99€ al mese!

La tariffa WindTre Go 50 Fire Plus permette di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

Il costo da sostenere per il rinnovo è di soli 6,99 euro al mese e può essere saldato tramite credito residuo.

L’attivazione dell’offerta può essere effettuata online, esclusivamente dai clienti Iliad che desiderano procedere con il trasferimento del numero a WindTre. Il gestore consente di richiedere la nuova SIM direttamente online, accedendo alla sezione “Offerte per Te” presente sul sito ufficiale. I clienti avranno così la possibilità di riceverla tramite corriere, senza dover andare incontro ad alcun costo di spedizione. Anche l’attivazione, inoltre, è gratuita.

Al momento dell’acquisto, il gestore WindTre richiede esclusivamente una spesa di 16,99 euro di cui: 6,99 euro per il rinnovo anticipato della tariffa WindTre Go 50 Fire Plus e 10,00 euro per la nuova SIM WindTre.

L’operatore include nel prezzo i servizi extra e permette, inoltre, di scaricare gratuitamente la sua app ufficiale. Quest’ultima potrà essere utilizzata per ricaricare la SIM, contattare un operatore per richiedere assistenza; conoscere lo stato della propria tariffa; monitorare i consumi e il credito residuo.