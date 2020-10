Vodafone lancia ufficialmente tre offerte fino a 100GB in 4G

Vodafone è una di quelle aziende che lancia promozioni di altissimo livello talvolta con un prezzo superiore alla norma. Effettivamente sono tante le persone a lamentarsi di questa situazione, anche se poi sanno di avere il massimo dal punto di vista della ricezione.

Non a caso questo gestore detiene la leadership in Europa grazie alla sua rete 4G, la quale risulta la più estesa nell’intero continente. Attualmente però bisogna guardare anche agli avversari, i quali stanno continuando a lanciare promozione molto invitanti. Un esempio è Iliad, azienda proveniente dalla Francia che già durante gli scorsi mesi ha rubato molti utenti a Vodafone. Proprio per questo motivo sono arrivate tre offerte per riportare a casa parte dei clienti.

Vodafone: arriva ufficialmente il nuovo tris di offerte per far rientrare gli utenti

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga