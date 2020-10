Vodafone, insieme a TIM e più di tutti gli altri provider, cerca di ampliare il suo bacino di servizi anche oltre il campo della telefonia fissa e mobile. Da tempo, uno degli investimenti strategici per l’operatore britannico è nel mondo dello streaming televisivo.

Vodafone: Amazon, DAZN e Sky in regalo con tutte le offerte streaming

La Vodafone TV già oggi è una solida realtà per migliaia di utenti. L’obiettivo conclamato del provider è ovviamente quello di estendere il bacino di pubblico per tale piattaforma, aggiungendo anche degli importanti vantaggi aggiuntivi.

Con le nuove promozioni, tutti coloro che andranno ad attivare un piano per la Vodafone TV potranno beneficiare di un anno a costo zero per il servizio Amazon Prime Video.

Non solo la piattaforma streaming di casa Amazon con serie tv e film, Vodafone è anche attiva nel settore sportivo. Gli utenti potranno infatti scegliere di aggiungere al loro abbonamento il pacchetto sportivo di NOW TV. Le principali esclusive di calcio e sport di Sky saranno a disposizione degli abbonati Vodafone al costo di 30 euro ogni trenta giorni.

Tutti gli interessati, inoltre, avranno la facoltà di ampliare ancor di più questo ticket. Con una spesa di 40 euro al mese, saranno inclusi anche i canali Intrattenimento di Sky, sempre attraverso la piattaforma NOW TV.

Ma non finisce qui. Per offrire un servizio completo in ogni suo particolare, gli utenti di Vodafone avranno anche sei mesi gratuiti per l’attivazione di un profilo su DAZN, la streaming tv attraverso cui è possibile vedere eventi come Serie A, Liga Spagnola Moto GP e tanto altro.