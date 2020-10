TIM ha disegnato una strategia commerciale molto forte anche per le prossime settimane autunnali. Il provider di telefonia italiano deve competere non soltanto con gli operatori tradizionali, ma anche con tutti i brand low cost in stile Iliad che da tempo cercano spazio nel mercato della telefonia mobile.

Uno degli obiettivi strategici di TIM è attrarre il pubblico dei più giovani. In questo campo, la sfida dell’operatore nazionale è con WindTre e con le sue iniziative legate ai ragazzi. Dal canto suo, TIM ha previsto una versione del tutto rinnovata della sua classica offerta Young: la Young Student Edition.

TIM Young, la nuova tariffa con minuti, internet e servizi aggiuntivi

Il pacchetto di Young Student Edition prevede in primo luogo 40 Giga per la connessione internet sotto reti 4G e 4,5G. Al tempo stesso i clienti potranno effettuare chiamate illimitate ed inviare SMS infiniti a tutti i numeri della rubrica. Il costo per il rinnovo mensile è di 11,99 euro.

Tutti gli abbonati under 30 avranno la possibilità di accedere a questa tariffa. Il primo mese di rinnovo sarà completamente gratuito, previa però il pagamento di una quota iniziale di 25 euro. Nella quota sono inclusi anche 20 euro come credito residuo.

Il vantaggio di questa tariffa di TIM sta anche nelle funzioni aggiuntive. TIM Young Student Edition offre connessione internet illimitata (senza scalare sui 40 Giga previsti di default) per le principale app di social e chat, per i principali servizi di eLearning ed anche per le piattaforma di streaming musicale. Inoltre, saranno garantiti a tutti gli utenti anche sei mesi gratuiti per TIMmusic Platinum.