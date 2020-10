Sky è al suo anno zero. Se sino alla scorsa estate, la compagnia era conosciuta in Italia esclusivamente per il suo impegno attivo nel settore della tv a pagamento, da giugno le cose sono differenti. Replicando quello che è un modello già vincente in altre nazioni (come il Regno Unito), la pay tv lancia il suo nuovo brand Sky WiFi.

Il gruppo dirigenziale di Sky vuole da subito essere attore principale nel mondo della telefonia, lanciando la sfida ai colossi TIM, Vodafone e WindTre.

Sky WiFi, le principali iniziative per Fibra ottica e telefonate

Le offerte commerciali di Sky WiFi allo stato attuale sono tre. Per tutte le promozioni, i clienti potranno beneficiare di tre mesi free ed attivazione gratuita. L’offerta base per i clienti di Sky WiFi si chiama Fibra 100%. Al semplice prezzo di 27,90 euro, con questa tariffa gli utenti avranno a loro disposizione internet senza limiti con velocità classiche della Fibra ottica.

In alternativa a questo piano in abbonamento, c’è l’offerta Fibra 100% con Ultra WiFi. Tale iniziativa si rivolge principalmente a tutti quegli abbonati che hanno un ambiente molto ampio da coprire con la connessione internet. La promozione, infatti, include dei dispositivi WiFi extender per portare il segnale rete in aree remote dell’appartamento. Il prezzo da pagare è di 32,90 euro.

Infine, vi è l’occasione più completa: Fibra100% con Ultra Wifi + Voce Unlimited. Questa promozione ha un costo di 37,90 euro. Oltre alla connessione internet ed ai dispositivi WiFi, i clienti avranno anche chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili.