La nostra penisola è una tra le nazioni maggiormente votate allo sport, tra i quali ovviamente spicca il calcio, il quale attraverso la massima serie calcistica si mostra essere come la quarta industria del paese.

Tutta la popolazione vive la competizione calcistica, gli appassionati hanno visto passare dal nostro campionato fuoriclasse del calibro di Del Piero, Totti, Maradona, Platini fino ad arrivare al fuoriclasse più forte di tutti i tempi Cristiano Ronaldo.

Ovviamente ogni appassionato desidera restare connesso e aggiornato riguardo i risultati sportivi, sopratutto se si tratta della squadra del cuore che magari non può guardare per impegni lavorativi o di forza maggiore, ebbene ecco le migliori app per restare sempre super aggiornati sui risultati.

Le migliori app

Iniziamo la carrellata con Livescore.it, l’applicazione disponibile per Android e iOS non tratta solo di calcio ma anche di basket, tennis, rugby, pallavolo e molti altri, nella sezione calcio oltre che a ricevere gli aggiornamenti live potrete vedere anche le scommesse con le quote migliori.

Non possiamo non citare l’app dedicata Serie A TIM, tramite la quale oltre a poter vedere in diretta tutti i risultati, potrete anche guardare il replay di ogni goal dopo qualche minuto, il tutto segnalato da apposite notifiche push.

Arriviamo ora all’app Diretta, applicazione satellite del famosissimo sito Diretta.it, essa oltre che a fornire i dati live riguardo la stragrande maggioranza degli eventi sportivi, consente anche di avere una visione globale su tutte le quote disponibili delle maggiori agenzie di scommesse sullo sport.

In ultima istanza abbiamo OneFootball, l’applicazione ha a disposizione oltre che i risultati live di quasi tutti gli eventi sportivi, anche la possibilità di mostrare tramite notifiche istantanee notizie sul mondo dello sport, filmati e classifiche.