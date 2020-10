Samsung ha iniziato a rilasciare l’ultima patch di sicurezza Android di ottobre 2020 per i suoi smartphone della serie Galaxy S20. Oltre a tre dei migliori device Android della gamma 2020 di Samsung, la serie Galaxy S10 dello scorso anno ha anche iniziato a ricevere l’ultima patch di sicurezza Android.

Non sorprende, tuttavia, che l’aggiornamento non includa nuove funzionalità o miglioramenti. Secondo i ragazzi di SamMobile, l’aggiornamento arriva come versione G97xFXXS9DTI8 per la serie Galaxy S10 e G98xxXXS5BTU per la serie Galaxy S20. L’aggiornamento per la sicurezza di ottobre è attualmente disponibile solo per un numero limitato di utenti, ma prevediamo che diventerà ampiamente disponibile in una o due settimane.

Samsung Galaxy S20, verificate la disponibilità dell’update

Gli altri recenti smartphone di punta di Samsung, tra cui la serie Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Z Flip, dovrebbero iniziare a ricevere l’aggiornamento di sicurezza di ottobre nei prossimi giorni. Samsung dovrebbe anche lanciare presto il programma beta One UI 3.0 basato su Android 11 per la serie Galaxy S20, sebbene non sia stata ancora confermata una data specifica.

L’anno scorso, Samsung ha lanciato il programma beta One UI 2.0 basato su Android 10 per la serie Galaxy S10 a metà ottobre. L’aggiornamento stabile dovrebbe essere distribuito agli utenti Galaxy S10 alla fine di novembre.

Se hai un telefono della serie Galaxy S20 o Galaxy S10, puoi provare a verificare l’aggiornamento più recente aprendo l’app Impostazioni e andando su Aggiornamento software> Scarica e installa. Se non dovesse ancora risultare disponibile, il consiglio è quello di attendere il rollout anche per la tua zona.