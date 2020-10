Le radiazioni telefoniche sono diventate un argomento topico fin dagli albori della tecnologia mobile fino ad arrivare agli smartphone. I nostri dispositivi intensificano l’attività radiomagnetica delle onde attraverso l’uso di WiFi, Bluetooth, NFC, GPS ed altri protocolli di comunicazione wireless. In merito all’argomento si è tanto dibattuto fino a giungere alla conclusione che le radiazioni non ionizzanti non rappresentano un rischio per la nostra salute.

Allo scopo di tutelare il benessere di tutti è stato istituita la regola del valore limite riconducibile al SAR, ovvero tasso di assorbimento specifico. Un indice che tutti i costruttori devono rispettare per poter commercializzare i propri telefoni. Le radiazioni basse, ad ogni modo, sono tipiche di alcuni produttori mentre per altri ci si avvicina al valico di frontiera dei 2 Watt per Kg di peso in riferimento al’assorbimento al cervello. Ecco quali sono i device più sicuri e quelli meno sicuri.

Radiazioni smartphone: ecco quelli consigliati

Zte Axon Elite

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 10+

Nokia 6

Samsung Galaxy Note 10

Nokia 8 / Nokia 3.2 / Nokia 2

LG G7 ThinQ

Samsung Galaxy A8

Samsung Galaxy M20

Nokia 7.1

Honor 7A

Samsung Galaxy S10

Galaxy S8+

Samsung Galaxy S7 Edge

Telefoni meno sicuri

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi Max 3

OnePlus 6T

HTC U12 life

Xiaomi Mi Mix 3

Xperia XA2 Plus

Google Pixel 3 XL

Xiaomi Mi 9/9 SE

iPhone 7

Xperia XZ1 Compact

HTC Desire 12/12+

Xiaomi Mi 9T

Google Pixel 3

iPhone 8

Xiaomi Redmi Note 5

Zte Axon 7 mini

I dati sono stati forniti dal Bundesamt Fur Strahlenschutz dopo una valutazione di laboratorio con relativi consigli dispensati per ridurre le radiazioni alla testa ed al corpo. Tra questi abbiamo.