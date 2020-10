L’operatore virtuale PosteMobile, in occasione di questo fine settimana, ha recentemente deciso di proporre nuovamente l’offerta Creami WOW Weekend a soli 4.99 euro.

Questa offerta è rivolta ai nuovi clienti che attivano un nuovo numero o richiedono la contestuale portabilità del proprio, arrivando da un altro gestore telefonico. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile ha rilanciato la Creami WOW Weekend a 4.99 euro

L’offerta in questione, già proposta per il periodo intercorso tra il 16 e il 20 Settembre 2020, è dunque sottoscrivibile dai nuovi clienti, dal 7 all’11 Ottobre 2020, online dalla pagina dedicata del sito ufficiale PosteMobile. Vi ricordo che l’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati in 4G+ fino a 300 Mbps per la navigazione in internet. Il tutto al prezzo di 4.99 euro al mese.

Tutti i clienti che l’attiveranno dovranno sostenere un costo per la nuova SIM ammonta a 20 euro, con 10 euro di traffico telefonico incluso e la spedizione al domicilio indicato è gratuita. I già clienti non possono attivare l’offerta. Sottoscrivendo Creami WOW Weekend 30GB, il cliente attiva il piano tariffario ricaricabile Creami neXt 1,in promozione a 4.99 euro mensili, invece che a 10 euro al mese.

Quest’ultimo generalmente include credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri nazionali e 10 Giga di traffico dati, che corrispondono a 10240 credit. In questo caso però, insieme a Creami WOW Weekend 30 GB, il piano propone 5 Giga di base e un bonus di 25 Giga aggiuntivi, erogato entro 24 ore dall’attivazione della SIM. Per scoprire maggiori dettagli o per attivare l’offerta, visitate il sito ufficiale dell’operatore.