Play Store regala app e giochi a pagamento gratis agli utenti Android

Un sistema operativo come Android non poteva non crescere a dismisura, viste tutte le grandi qualità di cui è dotato. Google ha infatti pensato a qualsiasi cosa quando ha rilasciato ufficialmente la prima versione del robottino verde. Questo ora è impiantato all’interno dello smartphone di oltre 1,5 miliardi di persone nel mondo, ovviamente grazie alle tante qualità di cui gode.

Parliamo infatti di una piattaforma mobile che riesce a battere la concorrenza soprattutto grazie all’estrema versatilità promessa al pubblico. Tutti possono modificare a propria immagine e somiglianza il sistema operativo, modificando dunque anche l’aspetto dello smartphone. Questo permetterà all’utente di stancarsi raramente del proprio telefono e del proprio sistema operativo, il tutto facendo affidamento anche sul Play Store. All’interno di quest’ultimo è possibile trovare tutto ciò che serve per personalizzare Android, oltre a giochi ed applicazioni. Oggi in realtà è anche giornata di offerte, dove il Play Store permette di scaricare gratuitamente diversi contenuti a pagamento al suo interno.

Android: solo oggi sul Play Store ci sono dei titoli a pagamento totalmente gratis

La lista che trovate qui sotto racchiude diversi titoli a pagamento che solo per oggi e per qualche altro giorno saranno gratuiti. Android mette a disposizione il suo meglio per gli utenti e lo fa mediante queste soluzioni che spesso arrivano a far parte del Play Store.