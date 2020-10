Per il mercato indiano è in arrivo un nuovo smartphone di fascia medio-bassa del noto produttore cinese Oppo. Il device in questione si chiamerà Oppo A15 e, nel corso di queste ultime ore, il noto store online Amazon ci ha rivelato alcuni dettagli riguardanti in particolare il comparto fotografico.

Oppo A15 in arrivo con una tripla fotocamera posteriore

Come già accennato, il produttore cinese Oppo presenterà a breve per il mercato indiano un nuovo smartphone di fascia medio-bassa. Questo device è stato avvistato online diverse volte e ha anche ricevuto la certificazione dell’ente FCC ma ora il noto store online Amazon India ci ha rivelato altri dettagli riguardanti il comparto fotografico.

Come è possibile osservare dall’immagine teaser pubblicata in rete, il nuovo Oppo A15 potrà contare sul retro su tre fotocamere posteriori accompagnate da un flashLED e poste in una zona quadrata, un po’ come la maggior parte degli ultimi device della concorrenza. Al centro della backcover sembra che sarà poi collocato un sensore biometrico circolare per lo sblocco e questo ci suggerisce che sul fronte troveremo un display IPS LCD.

Il dettaglio più importante svelato da Amazon, però, riguarda nello specifico i sensori fotografici. Come rivelatoci dallo store e-commerce, infatti, il nuovo dispositivo a marchio Oppo avrà un sensore fotografico principale da 13 megapixel e a quest’ultimo verranno affiancati due sensori da 2 megapixel ciascuno che serviranno rispettivamente per scatti in modalità macro e per scatti con effetto di profondità.

La pagina presente su Amazon non ci ha fornito ulteriori dettagli tecnici. Tuttavia, come già detto, il prossimo Oppo A15 è stato certificato dalla FCC. Da questa certificazione, è emerso che ci sarà una batteria da 4230 mAh con supporto alla ricarica rapida da 10W. Vedremo nei prossimi giorni se emergeranno ulteriori dettagli prima della presentazione ufficiale da parte del noto produttore cinese.