Iliad sino al 15 Dicembre rende disponibile attraverso il suo sito ufficiale la ricaricabile Flash 100 Giga. Questa promozione, allo stato attuale, è la miglior iniziativa mai offerta dal provider francese al suo pubblico, Tutti i nuovi clienti che attiveranno questa ricaricabile avranno 100 Giga internet e consumi illimitati per chiamate ed SMS al prezzo di 9,99 euro.

Come per tutte le altre offerte di Iliad (ricordiamo la Giga 50, la Giga 40 e la Giga 30) anche con Flash 100 gli utenti potranno ricevere tre servizi a costo zero.

Iliad, nell’offerta da 100 Giga anche tre servizi a costo zero

Il primo notevole extra per tutti i clienti di Iliad è rappresentato dalle telefonate all’estero. I clienti del gestore francese potranno comunicare con persone all’estero in maniera completamente gratuita. In base agli attuali bundle, i paesi compatibili per le chiamate a costo zero sono più di sessanta.

Importante è anche il servizio aggiuntivo legato alla segreteria telefonica. Sulla segreteria telefonica, ad esempio, il provider francese si distacca in maniera netta dagli altri gestori. Se con TIM, Vodafone e WindTre, l’ascolto dei messaggi in segreteria comporta il pagamento di un piccolo sovrapprezzo, con Iliad la situazione è diversa. Non sono previsti extra, in tal senso, con Giga 40, Giga 50 e Flash 100.

Sempre sulla stessa linea di azione, vi sono anche i servizi aggiuntivi legati al tracciamento delle telefonate. Iliad garantisce a tutti i clienti che attivano un nuovo piano anche i due servizi “Mi Richiami” e “Chi è”. L’utilizzo di queste due funzioni non comporta spese ulteriori sulla propria ricaricabile di riferimento.