Nonostante sia stato presentato pochi giorni fa in Cina il nuovo Amazfit GTS 2, sembra che l’azienda cinese Huami sia quasi pronta ad aggiornare anche l’altra line-up di smartwatch. Secondo quanto è emerso in rete in queste ultime ore, infatti, l’azienda presenterà il prossimo 16 ottobre in India il nuovo Amazfit Bip U.

Amazfit Bip U in arrivo il 16 ottobre in India

Sulla pagina indiana del noto store e-commerce Amazon è apparsa una sezione dedicata al nuovo smartwatch di casa Huami, dove sono state riportate numerose sue caratteristiche. Stando a quanto riportato, il nuovo smartwatch a marchio Amazfit sarà caratterizzato dalla presenza di un display LCD con una diagonale pari a 1.43 pollici. Una delle feature principali del pannello sarà poi la presenza dell’always-on, in modo da avere sempre a portata di mano l’ora esatta.

Dal punto di vista estetico, il nuovo Amazfit Bip U ricalca lo stile della precedente line-up e sarà inoltre disponibile con dei cinturini di vari colori. Il peso è di soli 31 grammi, anche se ci sarà una batteria piuttosto capiente da 225 mAh che, a detta dell’azienda, basteranno per garantire una autonomia di almeno 9 giorni. Lo smartwatch è poi pensato per gli amanti dello sport. Al suo interno, sarà infatti presente il monitoraggio di ben 60 attività sportive differenti e non mancheranno i sensori per monitorare il battito cardiaco e l’ossigenazione del sangue. Per quanto riguarda gli sport acquatici, poi, ci sarà la certificazione di impermeabilità fino a 5 ATM.

La sezione dedicata ad Amazfit Bip U presente su Amazon non ci ha fornito ulteriori dettagli, ma ormai manca soltanto una manciata di giorni al suo debutto ufficiale.