Il colosso di Mountain View Google ha recentemente sostituito l’iconico logo a busta di Gmail con un design molto più in linea con gli altri prodotti dell’azienda.

l nuovo logo di Gmail è ora una M composta dai colori principali del marchio Google: blu, rosso, giallo e verde. Ora l’icona è molto più in linea con i loghi delle altre app Google come Google Maps, Google Foto, Chrome e molti altri prodotti. Scopriamo qualche altro dettaglio.

Google ha cambiato l’icona di Gmail

Nelle ultime ore Fast Company ha riferito che Google ha preso in considerazione l’idea di eliminare del tutto la M o di rimuovere completamente il colore rosso di Gmail, ma le persone coinvolte negli studi di ricerca sugli utenti non erano soddisfatte dei cambiamenti. Gli studi, tuttavia, hanno aiutato Google a rendersi conto che la parte della busta del logo di Gmail non era un elemento di design critico, consentendo al team di sperimentare mantenendo la M e aggiungendo la tradizionale tavolozza dei colori di Google.

Il nuovo logo di Gmail sembra ancora prevalentemente rosso, con un piccolo tocco di giallo e il blu e il verde che sorreggono l’arco della M. Messo accanto agli altri loghi di Google, è difficile distinguerli, però. Google ha anche rinnovato i loghi di Calendar, Docs, Meet e Sheets per adattarli al nuovo design di Gmail.

I nuovi loghi fanno parte di un più ampio rinnovamento del software G Suite di Google, che ora è stato rinominato Google Workspace. Google sta tentando di unire Gmail, Chat e Docs in un unico pacchetto per competere meglio con l’approccio integrato di Microsoft Office e in particolare l’email di Outlook. Aggiornate l’applicazione per vederlo con i vostri occhi!.