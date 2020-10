FIFA 21 e PES 21 sono gli ultimi famosi giochi dedicati al calcio e pensati per tutti i videogiocatori. Nonostante questo, bisogna tenere conto di alcune differenze che esistono tra questi due giochi, in modo da poter scegliere quale acquistare in base alle proprie esigenze.

Ecco alcune differenze tra FIFA 21 e PES 21

Ogni anno i videogiocatori di tutto il mondo devono decidere quale di questi due noti videogiochi comprare. Rispettivamente di EASports e Konami, questi due videogame sono riusciti in tutti questi anni a conquistare il cuore degli utenti e hanno raggiunto un numero di vendite davvero notevole. Quest’anno le differenze tra i due sono abbastanza di rilievo, dato che in primis PES 21 viene proposto come un aggiornamento del titolo uscito lo scorso anno, e per questo è proposto anche ad un prezzo inferiore. Oltre a questo, bisogna tenere a mente che FIFA 21 è invece disponibile anche per le nuove console, ovvero la nuova PlayStation 5 e la nuova Xbox Series X. Il videogioco di Konami, invece, è disponibile soltanto per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Un’altra differenza molto importante per alcuni videogiocatori riguarda poi le licenze. Quest’anno, infatti, il videogioco di EASports è riuscito ad ottenere le licenze per alcune squadre molto importanti della Serie A, come ad esempio Milan e Inter. Squadre che mancano, invece, sul videogioco di Konami. Quest’ultimo, comunque, detiene ancora la licenza per la squadra della Juventus e della Roma.

Entrambi i videogiochi offrono poi delle modalità di gioco online. FIFA 21 offre svariate funzioni e quella forse più interessante è Ultimate Team. PES 21, dal canto suo, offre la modalità di gioco online MyClub.