Questa nuova invenzione può essere un compagno per le persone anziane e un alleato davvero importante per le loro famiglie. Dring Smart Cane è il bastone da passeggio intelligente che è in grado di lanciare automaticamente l’allarme in caso di qualsiasi emergenza. Dring Smart Cane, infatti, ha la capacità di rilevare eventuali anomale o imprevisti che possono capitare a tutti durante una normale passeggiata. Ad esempio, in caso di caduta, il bastone invia un segnale repentino agli operatori sanitari usando il sistema GPS per la localizzazione precisa.

Dring Smart Cane: uno strumento estremamente innovativo che può aiutare tutti

Il bastone innovativo non ha bisogno di particolari collegamenti ad altri dispositivi e funziona in modo del tutto automatico senza che l’utente debba compiere alcuna azione. Basterà solamente immettere nel suo sistema operativo i numeri da contattare. Dring Smart Cane, inoltre, è pensato per durare per molto tempo. La sua batteria ha molto tempo di autonomia, così da resistere per giorni e assicurare un lungo risparmio energetico.

Il bastone è in grado di lanciare allarmi ed è stato progettato dalla start-up Nov’in e creato ufficialmente dall’azienda francese Fayet. Questa società ha un’esperienza molto lunga per quanto concerne la costruzione di bastoni da passeggio artigianali dal 1909. Anche dal punto di vista estetico, Dring Smart Cane è riprodotto proprio come un bastone da passeggio sebbene abbia un design più moderno ed è disponibile in diverse colorazioni. anche durante una passeggiata quindi, gli anziani o persone in difficoltà motore possono fare affidamento su un grande strumento.