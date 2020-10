Le offerte pensate da Coop e Ipercoop per attirare l’utenza verso i propri negozi dislocati in tutto il territorio nazionale sono assolutamente interessanti, in particolare è apprezzabile la possibilità di acquistare il Samsung Galaxy S20 ad un prezzo estremamente ribassato.

Il volantino Coop e Ipercoop attivo in questo periodo risulta essere disponibile in tutti i punti vendita sul territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che vorranno godere degli stessi sconti dovranno necessariamente recarsi personalmente in negozio, in caso contrario non vi potranno accedere.

Il canale Telegram di TecnoAndroid si occupa ogni giorno di offerte Amazon e di regalare i migliori codici sconto, iscrivetevi a questo link per riceverli gratis.

Coop e Ipercoop: le offerte del volantino sono da impazzire

Il prodotto di cui possiamo assolutamente consigliare l’acquisto è senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy S20. In questo periodo lo stanno scontando praticamente tutti i rivenditori, ma sono Coop e Ipercoop le uniche ad essere state in grado di proporlo ad un prezzo ancora più basso di tutti gli altri, soli 579 euro per la versione no brand.

Ancora più accattivante è lo sconto applicato sull’LG Velvet, lo smartphone recentemente commercializzato e dotato di connettività 5G, nonché di un’estetica assolutamente invitante, in vendita nel periodo attuale a soli 499 euro.

Il volantino di Coop e Ipercoop naturalmente espande i propri sconti anche verso altre categorie merceologiche e modelli in generale, ricordando tutte le limitazioni elencate in precedenza, raccomandiamo la visione delle pagine della campagna promozionale direttamente sul sito ufficiale, raggiungibile a questo link.