American Horror Story 10 stagione ci sarà, e su questo non ci piove. Eppure la serie tv era consapevole di dover dire addio alla piattaforma già dalla nona stagione. Poi giunse la sorpresa: durante i Television Critics Association dello scorso anno, nei quali erano già state date delle anticipazioni su American Horror Story Apocalypse tra cui il ritorno di Jessica Lange, è arrivata la notizia del rinnovo. Ed ecco che ora siamo in attesa del ritorno di Ryan Murphy sui piccoli schermi.

Come sappiamo la serie verrà ospitata da FOX. Ma quando? Solitamente aspettavano l’arrivo per i primi di settembre, ma quest’anno per via del Covid-19 slitterà. Si parla di qualche mese o forse più, ad ogni modo la data di uscita dei nuovi episodi in Italia sarà probabilmente fissata per novembre 2020.

Di cosa parlerà American Horror Story 10?

American Horror Story 10: anticipazioni e cast

Durante una conversazione con The Wrap, Ryan Murphy ha confidato che l’emergenza Coronavirus potrebbe costringere la produzione di American Horror Story 10 a cambiarne la trama in corso d’opera. “Molto di quel che stavo per girare dipendeva da un momento molto specifico e dal tempo. Perciò non so che dire. Non so cosa faremo…”

Il primo a lanciare alcune anticipazioni è stato lo stesso Murphy. Egli durante un’intervista al Deadline disse: “Abbiamo giocato con gli alieni, con lo spazio, con cose di cui eravamo più interessati che ad altre… I fan hanno sempre voluto qualcosa nello spazio. Ho una lista di idee finali su un pezzo di carta e ci sto lavorando”.

Egli inoltre parlando della trama di American Horror Story 10 disse:

“E’ la mia stagione segreta. Con un autore sto lavorando a una stagione che conosciamo soltanto io e lui. E’ una specie di progetto di due anni al quale continueremo a lavorare di nascosto e senza raccontarlo a nessuno”.

L’11 marzo 2020 Ryan Murphy pubblicò la prima immagine della nuova stagione, la quale ritraeva le mani di qualche misteriosa creatura arrampicata in cima a una scogliera. Ciò potrebbe far pensare a delle sirene o altre creature marine nascoste tra gli esseri umani. Sicuramente, il mare o l’acqua saranno il fulcro dell’intera stagione.

Nel cast rivedremo: