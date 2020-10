Amazon allarga i suoi orizzonti: dopo cinque centri logistici già affermati sul territorio nazionale, da pochi giorni è entrato in funzione anche il sesto il quale trova la sua locazione a Colleferro. Con l’obiettivo di accrescere l’occupazione con la creazione di 500 nuovi posti a tempo indeterminato, il colosso dell’e-commerce sembra non avere limiti grazie anche ad importanti investimenti che hanno consentito la creazione di un nuovo centro in poco tempo.

Amazon: nuovo magazzino a Colleferro, ecco i dettagli

Raggiungere i suoi clienti in men che non si dica è l’obiettivo principale di Amazon se non anche il punto di forza che riesce a distinguerlo dai suoi competitors. Grazie al nuovo centro logistico collocata Colleferro, il colosso dell’e-commerce punta ad abbattere i tempi di spedizione più lunghi consentendo all’opzione “consegna in un giorno” di poter diventare, possibilmente, “consegna in poche ore” come sta accadendo nella realtà urbana di Milano.

“A dieci anni dall’arrivo di Amazon in Italia, siamo felici di iniziare questa avventura nel nuovo centro di distribuzione di Colleferro che si accinge ad entrare a far parte della nostra rete logistica nel Paese. A partire da oggi potremo contare su un nuovo magazzino all’avanguardia che ci aiuterà a continuare a fornire il miglior servizio possibile ai nostri clienti“, ha affermato Stefano Perego, vice presidente Amazon Operations per l’Europa.

I 140 milioni di Colleferro si sommano, dunque, ai 5,8 miliardi di euro che Amazon ha già investito nell’Italia nella decade appena conclusasi andando a costituire uno slancio importate per la ripresa economica, sociale e ambientale.