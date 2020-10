Le continue offerte degli operatori più famosi sul mercato invogliano sempre più utenti ad eseguire una portabilità del proprio numero, per passare da un’operatore ad un altro. Spesso le offerte sono molto simili tra loro, e vi garantiscono una portabilità senza costi aggiuntivi, anche se spesso solo apparentemente. In realtà, prima di eseguire un passaggio di questo tipo, magari per risparmiare due o tre euro al mese, dovreste considerare diversi fattori. Soprattutto, uno dei dati più importanti è il calcolo del costo annuale della tariffa, compresa di tutti i costi da eseguire per il passaggio. Vediamo insieme i costi nascosti degli operatori con i quali potreste trovarvi bloccati per molto tempo.

I costi che nessuno vi dice per la portabilità del numero

La vostra offerta prevede un traffico di 50GB, chiamate e minuti illimitati a 10 euro al mese, ma ne è uscita una più conveniente, magari con 10GB in più e un costo di 8 euro. Attenzione a lasciarvi abbindolare: fate i vostri calcoli e considerate tutti gli aspetti e tutti i costi aggiuntivi rispetto alla promozione.

Nella maggior parte dei casi gli operatori addebitano un costo per il passaggio relativo all’acquisto della sim. Un costo che si aggira tra i 10 e i 20 euro, da sborsare subito al momento dell’acquisto (con o senza traffico incluso, questo dipende dall’operatore). Ma la vera tariffa nascosta dietro queste offerte è la questione dei vincoli. Al momento dell’attivazione delle offerte gli operatori vi scontano in automatico il costo di attivazione, a patto che si rimanga con l’operatore per ben 24 mesi. Due anni solo lunghi e le promozioni nel corso di quel periodo di tempo potrebbero essere sempre più convenienti.

Nel caso in cui desideriate svincolarvi e passare nuovamente ad un altro operatore dovrete pagare delle penali anche molto salate: si parla di diverse decine di euro fino anche oltre 100 euro. Un costo che nessuno vi dirà, ma che sta lì, pronto a sbucare dal nulla nel momento meno opportuno.

Quindi prima di fare qualsiasi operazione, provvedete a verificare la copertura dell’operatore verso il quale volete migrare (nel luogo di lavoro, a casa, sui mezzi), e soprattutto informatevi su tutti i costi accessori e sui vincoli. La promozione che avete visto in televisione potrebbe non essere poi così allettante considerato il contorno dei costi nascosti.