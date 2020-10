WhatsApp: alcuni utenti hanno sviluppato il modo per entrare da invisibili

Uno dei punti di forza di un’app come WhatsApp è certamente la privacy e tutto ciò che gli utenti richiedono per stare tranquilli. Ovviamente proprio in merito a quest’aspetto il colosso non poteva tirarsi indietro e si è visto con i tanti aggiornamenti che hanno reso WhatsApp un posto sempre più sicuro e lontano da occhi indiscreti.

Secondo quanto riportato la maggior parte delle persone iscritte all’app non avrebbe più da lamentarsi in merito a questa faccenda, la quale però sta risaltando per altri aspetti. Stando alle ultime voci qualcuno sarebbe stato in grado di creare una piattaforma alternativa che permetterebbe di entrare da invisibili all’interno della chat non lasciando alcuna traccia. Il tutto sarebbe stato plasmato con il fine di non farsi vedere online e per non aggiornare l’ultimo accesso pur leggendo i messaggi.

WhatsApp: la nuova applicazione permette agli utenti di non farsi vedere in chat

Tutti gli utenti che vogliono passare inosservati tramite WhatsApp possono farlo utilizzando un’app di terze parti che è gratis e legale. Si tratta di Unseen, app che permette la lettura di tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp senza accedere all’app originale.

Ciò significa in pratica che tutti gli utenti potranno leggere tutto al di fuori non aggiornando dunque l’ultimo accesso e non risultando mai online. Unseen andrà ad intercettare i messaggi e ne permetterà la lettura al di fuori in maniera comoda e rapida. Tutto ciò che dovrete fare sarà scaricare l’app e tenera attiva in background in modo da permettere l’intercettazione dei messaggi.